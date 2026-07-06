Un 18enne ha rapinato una coppia di turisti davanti a una caserma dei carabinieri. Durante l’aggressione, ha spinto a terra uno dei due e si è impossessato di alcuni oggetti. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutta la scena. I carabinieri, presenti sul posto, sono intervenuti immediatamente e hanno fermato l’aggressore.

Ha rapinato due turisti, aggredendoli e scaraventandone uno a terra. Peccato che il tentativo sia avvenuto davanti a una caserma dei carabinieri che sono prontamente intervenuti “in diretta”, arrestandolo. Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Milano Duomo: si tratta di un cittadino nato in Spagna di origini nordafricane. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio del 4 luglio: il giovane è ritenuto responsabile del reato di rapina in concorso. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso quanto accaduto: due turisti, marito e moglie di nazionalità statunitense, sono fermi in un angolo tra via Fosse Ardeatine e via Zecca Vecchia, intenti a consultare il telefono all’ombra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rapina una coppia di turisti davanti alla caserma: 18enne arrestato. Le immagini dell’aggressione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano, coppia di turisti rapinata davanti alla caserma dei carabinieri

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milano, rapinano due turisti proprio davanti la caserma dei carabinieri: arrestato un 18enne, in fuga il complice

Leggi anche: Milano, coppia di turisti rapinata davanti alla caserma dei carabinieri

Temi più discussi: L’auto di suo marito è coinvolta in una rapina: così il finto carabiniere ha truffato due anziani di Monza; Si fa consegnare dei gioielli con la scusa del finto maresciallo, arrestato un uomo; Truffe agli anziani a Milano, l'ultimo trucco al telefono: La sua auto è stata usata per una rapina. Cinque arresti della polizia; Rapina, tentata violenza sessuale e lesioni in spiaggia: tre giovani fermati dai carabinieri di Savona.

Aggrediscono una coppia di turisti in centro per un orologio: i carabinieri vedono la rapina in diretta dalle telecamere ift.tt/j4C1Ufe x.com

Rapina a una coppia di turisti in metropolitana a Milano: fermati due giovania Polizia di Stato ha fermato due cittadini egiziani di 19 e 20 anni, ritenuti responsabili della rapina aggravata avvenuta il 22 giugno all'uscita della fermata M2 Abbiategrasso ... legnanonews.com

Rapina a una coppia di turisti, uno in carrozzella, all’uscita della metro: due arrestiMilano, individuati dalla polizia i responsabili: i giovani egiziani, riconosciuti dalle vittime, avevano colpito fermata metropolitana M2 Abbiategrasso ... msn.com