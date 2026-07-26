Milano nuovi arrivi in Galleria | aperto il bando per uno spazio di 300 mq Il Comune | Si valutano proposte di alta qualità

È stato aperto un bando per assegnare uno spazio di 300 metri quadrati in Galleria Vittorio Emanuele II, con una richiesta di proposte di alta qualità. Contestualmente, un bar situato nella stessa area ha chiuso i propri locali, con il contratto con il Comune di Milano che è stato sciolto in anticipo. Il Comune ha annunciato che valuterà le proposte ricevute per la riqualificazione o l’assegnazione dello spazio.

Un bar della Galleria Vittorio Emanuele II chiude i battenti. Il contratto con il Comune di Milano viene sciolto in anticipo e Palazzo Marino apre un bando per una nuova assegnazione. Possono ingolosirsi davanti allo spazio di 300 metri quadrati (ingresso e vetrina su via Pellico e affaccio con tre lunette in Galleria) i retail commerciali che siano all'altezza del contesto. Sì, perché i requisiti chiesti per ottenere un punteggio più alto in graduatoria sono propri di attività di alta gamma. I criteri sono infatti l'eccellenza e l'alta qualità della proposta di utilizzo, il pregio e il prestigio del brand, specialmente se legato alle tradizioni consolidate della città o dell'Italia. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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