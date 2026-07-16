Mercato Milan LIVE | Spazio alle cessioni prima di nuovi arrivi Modri? l' eccezione

Il mercato del Milan si concentra sulle cessioni prima di effettuare nuovi acquisti. La giornata di giovedì 16 luglio 2026 sarà dedicata a seguire le mosse dei rossoneri, con particolare attenzione alle operazioni di uscita. Tra le eccezioni, il centrocampista Modri potrebbe rimanere nel team, mentre altre trattative sono in corso. La sessione di mercato continua con aggiornamenti su eventuali novità e movimenti ufficiali.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, giovedì 16 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzati gli arrivi di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro e di Mario Gila dalla Lazio per 27,5 milioni di euro (entrambi più bonus), ora il Diavolo è in fase di riflessione. L'impressione è che i rossoneri aspetteranno la fine dei Mondiali per completare la rosa, che necessita ancora di 4-5 innesti di ottimo livello e che, nel frattempo, si concentreranno sulla cessione dei giocatori non più ritenuti utili al progetto tecnico di Rúben Amorim. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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