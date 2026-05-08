Finta carrozzeria era in realtà uno sfasciacarrozze abusivo | sequestrati oltre 100 veicoli e un' area di 5.300 mq

Un’attività che sembrava una normale autocarrozzeria autorizzata si è rivelata un centro di autodemolizione abusivo. Durante un'operazione di controllo, sono stati sequestrati oltre 100 veicoli e un’area di circa 5.300 metri quadrati. La struttura, che si presentava come un’officina regolare, operava senza le autorizzazioni previste dalla legge, svolgendo attività di smontaggio e smaltimento di veicoli senza autorizzazione.

Quella che sulla carta doveva essere una normale autocarrozzeria autorizzata per la riparazione di autovetture, si era in realtà trasformata in un vero e proprio centro abusivo di autodemolizione. È quanto scoperto dai Carabinieri nell'ambito di una serie di mirati controlli congiunti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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