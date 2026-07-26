Milano librerie indipendenti | sei assegnazioni tra la soddisfazione di chi resta Aribac e la delusione di chi è stato escluso Fiera del Libro

A Milano, il bando Liber in libris ha portato all'assegnazione di sei librerie indipendenti. Tre di queste sono state confermate, due hanno un nuovo gestore e una non è stata inclusa. Il bando, lanciato il 16 aprile, mirava a sostenere l'apertura e il rinnovamento di librerie di prossimità. Tra le librerie assegnate, alcune hanno espresso soddisfazione, mentre altre sono state deluse dall’esclusione.

Tre nuove librerie, due confermate e un’altra ha un nuovo gestore. Sono gli esiti del bando Liber in libris, lanciato da Palazzo Marino lo scorso 16 aprile e rivolto a chi intende aprire o rinnovare una libreria di prossimità. Su nove spazi di proprietà comunale, sei sono stati assegnati. Il bando rientra nel programma Sefémm, avviato dall’assessorato al Demanio per valorizzare gli spazi ai piani terra dei caseggiati popolari. L’avviso lanciato dal Comune è stato pensato per tutelare le librerie indipendenti. In particolare, dalla procedura erano escluse le grandi catene editoriali e altre categorie commerciali. In graduatoria il 70 per cento del punteggio è dato dalla proposta tecnica, cioè il progetto che si propone. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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