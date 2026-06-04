Attacco Juve sotto esame dall’intoccabile Yildiz all’addio di Vlahovic | chi resta chi parte e chi rimane in bilico per la prossima stagione
La Juventus sta considerando le proprie opzioni per l’attacco in vista della prossima stagione. Alcuni giocatori sono sotto osservazione per eventuali conferme, mentre altri potrebbero lasciare il club. Tra i nomi più discussi ci sono quelli che potrebbero essere confermati e quelli che invece sono in bilico o in uscita. La squadra sta valutando le decisioni da prendere in questa fase di mercato, senza ancora aver definito le scelte finali.
di Luca Fiore L’attacco della Juve è soggetto a valutazioni importanti in vista della prossima stagione: ecco chi potrebbe restare, partire e chi rimane in bilico. Dopo i portieri, i difensori e i centrocampisti è il turno degli attaccanti. Un reparto che, quest’anno, ha fatto fatica a macinare occasioni da gol e se non fosse per Yildiz e Vlahovic nessun giocatore offensivo della Juventus avrebbe raggiunto la doppia cifra in questa stagione tra campionato e coppe. Partiamo con la nota meno dolente, Arkadiusz Milik che non si è mai visto in quest’annata e una sua cessione è ormai scontata, ma risulta complicata visto che nelle ultime stagioni non ha praticamente mai giocato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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