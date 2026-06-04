Attacco Juve sotto esame dall’intoccabile Yildiz all’addio di Vlahovic | chi resta chi parte e chi rimane in bilico per la prossima stagione

Da juventusnews24.com 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta considerando le proprie opzioni per l’attacco in vista della prossima stagione. Alcuni giocatori sono sotto osservazione per eventuali conferme, mentre altri potrebbero lasciare il club. Tra i nomi più discussi ci sono quelli che potrebbero essere confermati e quelli che invece sono in bilico o in uscita. La squadra sta valutando le decisioni da prendere in questa fase di mercato, senza ancora aver definito le scelte finali.

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di Luca Fiore L’attacco della Juve è soggetto a valutazioni importanti in vista della prossima stagione: ecco chi potrebbe restare, partire e chi rimane in bilico. Dopo i portieri, i difensori e i centrocampisti è il turno degli attaccanti. Un reparto che, quest’anno, ha fatto fatica a macinare occasioni da gol e se non fosse per Yildiz e Vlahovic nessun giocatore offensivo della Juventus avrebbe raggiunto la doppia cifra in questa stagione tra campionato e coppe. Partiamo con la nota meno dolente, Arkadiusz Milik che non si è mai visto in quest’annata e una sua cessione è ormai scontata, ma risulta complicata visto che nelle ultime stagioni non ha praticamente mai giocato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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