Lunedì 13 luglio 2026, l’assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione, che rimarrà in carica fino al 2028. Sono stati scelti sette membri, alcuni confermati e altri nuovi, che entreranno a far parte del board. La nomina segue un processo di rinnovo dei vertici e riguarda la composizione del gruppo dirigente.

Sapevamo che sarebbe arrivato un cambio al vertice per Ferrovie dello Stato, ed è infine giunto. Lunedì 13 luglio 2026 l’assemblea degli azionisti del gruppo ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione, che resterà in carica per il triennio 2026-2028. Alla presidenza è stato confermato Tommaso Tanzilli, mentre per la guida operativa è stato indicato Gianpiero Strisciuglio. Vediamo chi entra nel nuovo board e quali saranno i suoi compiti. FS, il nuovo Consiglio di amministrazione. Il nuovo Consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane è composto da 7 membri: L’organo resterà in carica fino al 2028 e avrà il compito di guidare il gruppo in una fase cruciale per gli investimenti nelle infrastrutture del Paese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ferrovie dello Stato rinnova i vertici, i 7 nomi del nuovo board: chi entra e chi resta

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