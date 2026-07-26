Milano il Castello Sforzesco resta aperto più a lungo ad agosto fino alle 19.30 E il biglietto è dimezzato La sperimentazione ha il via libera del ministero

A Milano il Castello Sforzesco sarà aperto fino alle 19.30 durante tutto agosto, con biglietti a metà prezzo. La decisione è stata approvata dal ministero e fa parte di una sperimentazione che coinvolge anche altri grandi monumenti e musei italiani, come il Colosseo e il Pantheon, che rimarranno aperti oltre l’orario normale durante il mese. A Milano, quest’anno si prevede un numero di visitatori superiore a quello del 2025.

Da Roma arriva il via libera a tenere aperti ogni giorno per tutto il mese di agosto i grandi monumenti e musei italiani oltre l’orario consueto. La sperimentazione partirà dalla capitale, con il Colosseo e il Pantheon, e da Milano con il Castello, che si appresta quest’anno a superare gli ingressi del 2025. Fino al 30 giugno sono stati 270 mila i visitatori dei musei ospitati nel Castello. Un numero che preannuncia un aumento rispetto al dato annuale. Nel 2025 l’attrazione ha registrato mezzo milione di ingressi e, considerando l’effetto Olimpiadi, a fine anno il risultato potrebbe essere superato, come già appare dai dati semestrali. A contribuire potrebbe essere anche l’ultimo provvedimento firmato dal ministero della Cultura, dal ministero del Turismo e dal Comune. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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