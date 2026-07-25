Castello Sforzesco | orario di apertura prolungato ad agosto

Milano, 25 luglio 2026 – Parte anche dal Castello Sforzesco la sperimentazione del prolungamento orario per i più importanti monumenti italiani. La fortezza eretta nel XV secolo da Francesco Sforza, da poco duca di Milano, farà “compagnia” al Colosseo e al Pantheon, fra le due attrazioni più visitate di Roma, nella lista dei siti storici e archeologici scelti per il test voluto da ministero della cultura, Ministero del turismo e Comune di Milano. Si parte sabato 1° agosto: l’iniziativa durerà per tutto il mese e l’orario prolungato sarà attivo ogni giorno. Il Castello Sforzesco rimarrà aperto due ore in più, dalle 17.30 alle 19.30. Il commento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Castello Sforzesco: Da Fortezza Militare al Capolavoro di Leonardo da Vinci | Italiano Facile

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