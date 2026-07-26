Milano benzina oltre i 2,6 euro al litro Intervento sulle accise in settimana

Il prezzo della benzina supera i 2,6 euro al litro a Milano. In settimana è previsto un intervento sulle accise per contenere i rincari. Il prezzo del petrolio continua a salire, mentre il rischio di escalation nel Golfo si fa più concreto. Il governo sta cercando di gestire la situazione, ma i prezzi alla pompa restano elevati. Nessuna decisione definitiva è stata ancora annunciata.

Roma, 26 luglio 2026 – Il prezzo del petrolio continua a salire e il rischio di escalation nel Golfo diventa sempre più concreto. Il Governo Meloni è alle prese con il non facile compito di contenere l’aumento dei prezzi della benzina. Da Washington, il presidente Trump si dice convinto dell’estraneità di Russia e Cina dal conflitto. Ma ieri è stato smentito dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che afferma di aver colpito nel Mar Caspio due navi russe piene di armi destinate all’Iran. La corsa del greggio. Il governo è in allarme. In questo momento la priorità è mitigare gli effetti dell’aumento del prezzo del petrolio, soprattutto quelli sui carburanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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