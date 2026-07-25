A Milano, il prezzo della benzina supera i 2,6 euro al litro in un distributore di via Correggio, attestandosi a 2,635 euro. La maggior parte degli impianti presenta prezzi superiori ai 2 euro, con valori più elevati sulla tangenziale, dove si registrano 2,189 euro a Muggiano e fino a 2,439 euro in modalità servito ad Assago.

A Milano la benzina vola oltre i 2,6 euro al litro, esattamente 2, 635 in un distributore nella zona residenziale di via Correggio. Ma comunque nella maggior parte degli impianti supera i due euro, con i prezzi maggiori soprattutto in tangenziale (2,189 a Muggiano, 2,439 servito o 2,339 servito ad Assago). I prezzi medi secondo il Ministero Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - sabato 25 luglio - il prezzo medio dei carburanti in modalita' 'self service' lungo la rete stradale nazionale e' pari a 1,979 euro al litro per la benzina e 2,180 euro al litro per il gasolio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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