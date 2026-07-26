Benzina scatta l’allarme prezzi A Milano oltre i 2,6 euro al litro Schlein | Basta annunci
Il prezzo della benzina supera i 2,6 euro al litro a Milano, mentre il diesel è aumentato del 30,2% rispetto al 2023. I consumatori stimano una spesa aggiuntiva di 1,9 miliardi di euro per l’estate. Le opposizioni chiedono al governo di discutere una mozione in Senato martedì. Schlein critica gli annunci senza azioni concrete.
I consumatori: “Stangata estiva da 1,9 miliardi”. Il diesel costa il 30,2% in più rispetto al 2025. Le opposizioni incalzano il governo: “Martedì si discuta la nostra mozione in Senato”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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