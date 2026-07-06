Il Milan ha presentato una prima offerta per Gila, ma è stata respinta. Nel frattempo, Ruben Amorim ha ufficialmente iniziato la sua avventura come nuovo allenatore del club. La società rossonera prosegue le trattative per rinforzare la rosa, mantenendo alta l’attenzione sulle mosse di mercato. Le prossime settimane saranno decisive per definire gli acquisti richiesti dal tecnico.

Nel giorno in cui Ruben Amorim è sbarcato ufficialmente sul pianeta Milan, il Diavolo continua a lavorare per regalare al suo nuovo tecnico tutti i rinforzi richiesti. Dopo Gonçalo Ramos, la proprietà del club si è spostata sul reparto difensivo e l'obiettivo è portare al più presto Mario Gila alla corte dell'allenatore portoghese., Oggi Alejandro Camaño, agente del difensore della Lazio, ha incontrato a Roma i dirigenti biancocelesti per presentare l'offerta del Milan da 25 milioni di euro più bonus. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, però, Lotito ha rifiutato la prima proposta dei rossoneri, giudicandola non congrua alle sue richieste. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Milan, Lotito respinge la prima offerta per Gila: le prossime mosse dei rossoneri

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