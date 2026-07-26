Il Milan ha pareggiato 2-2 contro il Celtic. Nel primo tempo, i rossoneri hanno avuto difficoltà a creare occasioni e hanno commesso molti errori in fase di impostazione dal basso. Dopo l’intervallo, Camarda e Chukwueze hanno mostrato un’ottima intesa, contribuendo a migliorare la manovra offensiva. Il risultato finale riflette una partita equilibrata, con entrambe le squadre che hanno segnato due volte.

Il Milan ha pareggiato 2-2 contro il Celtic: un primo tempo complesso per i rossoneri che non sono riusciti a incidere e hanno sbagliato troppo in fase di impostazione dal basso. Nella ripresa i tanti cambi di Amorim hanno dato un'altra marcia alla squadra entrata in campo con un ritmo offensivo molto diverso trovando due gol con Francesco Camarda. promowebappIl giornalista Franco Ordine ha commentato la partita nel suo editoriale per Il Giornale: "Partiamo dalla luce di Chukwueze, di rientro dal prestito, e messo sotto osservazione da Amorim che ne ha addirittura ritoccato il ruolo. Tra lui e Camarda, fresco di rinnovo che vuol dire fiducia illimitata nel suo talento, l’intesa è già a buon punto". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Ordine: "Camarda e Chukwueze, grande intesa". Segnale chiaro per Gimenez

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