milan chukwueze e camarda subito a segno nella partitella in famiglia

Durante una sessione di allenamento a Milanello, i giocatori della prima squadra hanno affrontato una partitella con il Milan Futuro. Sono state segnate sette reti: Kostic, Ossola, Chukwueze, Pavlovic, Camarda, Loftus-Cheek e Fofana. Chukwueze e Camarda hanno segnato subito, contribuendo alle marcature della squadra. La seduta ha coinvolto anche Ossola, schierato con i professionisti, e ha visto la presenza di tutti i giocatori disponibili.

Sgambata in famiglia a Milanello tra la prima squadra e Milan Futuro. Sette le reti: a segno Kostic, Ossola (schierato con la prima squadra), Chukwueze, Pavlovic, Camarda, Loftus-Cheek e Fofana. Da sottolineare come Amorim abbiamo provato nuovamente Chukwueze come esterno di destra nel 3-4-1-2., AC Milan Prima Squadra (1° tempo): Torriani, Tomori, Gabbia, F. Terracciano, Athekame, Ricci musah, bartesaghi, Ossola, Kostic, Nkunku, AC Milan Prima Squadra: (2° tempo): Pittarella, Odogu, Gila, Pavlovic, Chukwueze, Fofana, Comotto, Borsani, Loftus Cheek, Guernier, Camarda. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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