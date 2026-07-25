Il Milan ha pareggiato 2-2 contro il Celtic, con Camarda e Chukwueze che hanno segnato le reti. La partita ha visto il Milan entrare in campo con qualche difficoltà, ma mantenere il possesso del pallone e gestire il gioco. Durante il match, Gila ha subito un infortunio, creando un problema per la squadra.

Celtic-Milan 2-2, il commento della partita. Il Milan entra in campo ovviamente un po' imballato, ma cerca di controllare la partita con una buona gestione del pallone. Per il Diavolo troppi errori in impostazione dal basso che regalano due gol al Celtic. Nella ripresa ottimo impatto di Chukwueze e Camarda con due gol dell'attaccante rossonero. Neo l'infortunio muscolare di Gila dopo 20 minuti in campo. Ecco le nostre pagelle. DIFESA Pagelle Celtic-Milan 2-2: Pavlovic che errore!. TORRIANI: subisce due gol. Sul primo non ha colpe, sul secondo sì, poteva uscire meglio sul passaggio di Ricci. VOTO: 5 TOMORI: prova a impostare dal basso, ma non è proprio il suo lavoro, anzi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Pagelle Celtic-Milan 2-2, Camarda e Chukwueze che coppia. Guaio Gila

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