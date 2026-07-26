Il mercato in entrata del Milan potrebbe non essere finito. Uno dei profili richiesti da Amorim, oltre al difensore centrale e alla punta (Mario Gila e Gonçalo Ramos, arrivati in rossonero per 100 milioni complessivi), è un giocatore che sia in grado di ricoprire il ruolo di trequartista alle spalle del neo attaccante rossonero. promowebappSono molti i nomi circolati nelle ultime settimane, ma l'indiziato principale sembra ormai essere solo uno**: Kostas Karetsas **. Il centrocampista offensivo classe 2007, nato in Belgio da genitori greci, ha mostrato nell'ultima stagione al Genk il proprio talento, attirando su di se le attenzioni di diversi top Club europei, tra i quali spicca il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Karetsas è l'uomo giusto? Ravezzani: "Rischioso sostituire Leão con un 18enne"

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Ravezzani sulla cessione di Leao: “Ho detto da inizio stagione che era il problema del Milan”Fabio Ravezzani ha commentato su X, affermando che Rafael Leao rappresentava un problema per il Milan fin dall'inizio della stagione.

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Milan, Amorim vuole valutare Estupinan in tournée. Al momento bloccata l'uscita dell'esterno. In entrata, si complica la pista Alajbegovic, che oltre all'Atalanta piace a Chelsea e Tottenham. Nella lista dei preferiti c'è sempre Karetsas del Genk. @sportmediaset x.com

Il Borussia Dortmund stringe per Konstantinos Karetsas: il ds Book prepara l'incontro decisivo col Genk, cosa filtra sul MilanIl direttore sportivo tedesco non partirà con la squadra per la tournée in Asia, ma i belgi non fanno sconti Il Borussia Dortmund è uscito ulteriormente allo scoperto e per il Milan ora la pista che c ... calciomercato.com

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