Il Milan ha scelto Karetsas come nuovo giocatore. Il club belga Genk attende i rossoneri per completare il trasferimento. Nel frattempo, si parla di un possibile coinvolgimento con Rafa Leao e il Borussia Dortmund. Il portoghese dovrebbe tornare in Italia entro il 29 luglio, anche se il suo periodo di permanenza con l’attuale club dovrebbe essere breve.

Ancora pochi giorni e poi il Milan riabbraccerà Rafa Leao. Il portoghese è atteso il 29 luglio, ma il periodo da trascorrere agli ordini di Amorim dovrebbe essere brevissimo. Dovrebbe perché le voci di mercato con al centro l'ex Lille sono sempre più insistenti. Ma sul piatto finora c'è ben poco se non i circa 10 milioni di euro che il Fenerbahce, così come il Galatasaray, hanno offerto all'esterno classe 1999. Proposte importanti ma che non scaldano affatto il calciatore, convinto che sia la Premier la soluzione migliore per la sua carriera., Tra i club turchi sembra essere il Fenerbahce la squadra pronta a portare davvero in porto l'affare, ma il Milan non deroga: i rossoneri vogliono almeno 50-60 mln per cedere il portoghese. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Milan, è Karetsas il prescelto: il Genk attende i rossoneri, l'intreccio con Leao e il Dortmund

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