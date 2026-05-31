Fabio Ravezzani ha commentato su X, affermando che Rafael Leao rappresentava un problema per il Milan fin dall'inizio della stagione. Il giornalista ha criticato duramente il giocatore, sottolineando che le sue prestazioni e comportamenti sono stati fonte di difficoltà per la squadra. Ravezzani ha anche affermato di aver sempre ritenuto Leao un elemento problematico, commentando la recente cessione come una soluzione.

L'annuncio dell'addio di Rafael Leao ha scosso ancora di più un ambiente già caldo, dividendo l'opinione pubblica tra chi già rimpiange l'attaccante portoghese e chi invece è d'accordo sulla cessione da parte del Milan. Anche il giornalista sportivo Fabio Ravezzani ha detto la sua attraverso il proprio profilo ufficiale sul social X. Il direttore di Telelombardia è certo che il problema del Milan sia stato proprio Leao in queste ultime stagioni. Ecco il suo pensiero: "A inizio stagione avevo detto che Leao era il vero problema del Milan. La sua indolenza, il suo accendersi a sprazzi e sempre meno col passare del tempo rappresentava perfettamente il declino di risultati della squadra negli ultimi 4 anni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Ravezzani sulla cessione di Leao: “Ho detto da inizio stagione che era il problema del Milan”

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