Milan infortunio per Gila | ecco tutti i dettagli dopo gli esami | PM
Gila si è infortunato durante la partita tra Milan e Celtic, terminata 2-2. Dopo gli esami, sono stati confermati i dettagli dell’infortunio. La prima partita di precampionato ha mostrato un primo tempo deludente per i rossoneri, mentre nella ripresa la squadra ha iniziato bene, dimostrando maggiore incisività in attacco.
Il Milan è sceso in campo per la prima volta in questo precampionato: 2-2 contro il Celtic in una sfida divisa in due. Un primo tempo abbastanza brutto per i rossoneri, mentre una ripresa ottima nei primi minuti, con una squadra pronta e decisa, specialmente in attacco. promowebappDebutto anche per Mario Gila: il difensore pagato circa 30 milioni di euro alla Lazio, ha giocato una ventina di minuti prima di fermarsi per un problema muscolare alla gamba. Un momento che ha lasciato tutti i tifosi rossoneri in forte apprensione, visto che Gila è un difensore con caratteristiche uniche nel reparto di Ruben Amorim. Il bollettino medico sulle condizioni di Mario Gila. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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. @acmilan, risentimento al retto femorale destro per Gila dopo l'infortunio rimediato contro il @CelticFC. Nessuna lesione per il difensore spagnolo x.com
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