Milan infortunio per Gila | ecco tutti i dettagli dopo gli esami | PM

Notizia in breve

Gila si è infortunato durante la partita tra Milan e Celtic, terminata 2-2. Dopo gli esami, sono stati confermati i dettagli dell’infortunio. La prima partita di precampionato ha mostrato un primo tempo deludente per i rossoneri, mentre nella ripresa la squadra ha iniziato bene, dimostrando maggiore incisività in attacco.