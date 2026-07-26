Milan infortunio per Gila | ecco tutti i dettagli dopo gli esami | PM

Da pianetamilan.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gila si è infortunato durante la partita tra Milan e Celtic, terminata 2-2. Dopo gli esami, sono stati confermati i dettagli dell’infortunio. La prima partita di precampionato ha mostrato un primo tempo deludente per i rossoneri, mentre nella ripresa la squadra ha iniziato bene, dimostrando maggiore incisività in attacco.

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Il Milan è sceso in campo per la prima volta in questo precampionato: 2-2 contro il Celtic in una sfida divisa in due. Un primo tempo abbastanza brutto per i rossoneri, mentre una ripresa ottima nei primi minuti, con una squadra pronta e decisa, specialmente in attacco. promowebappDebutto anche per Mario Gila: il difensore pagato circa 30 milioni di euro alla Lazio, ha giocato una ventina di minuti prima di fermarsi per un problema muscolare alla gamba. Un momento che ha lasciato tutti i tifosi rossoneri in forte apprensione, visto che Gila è un difensore con caratteristiche uniche nel reparto di Ruben Amorim. Il bollettino medico sulle condizioni di Mario Gila. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Temi più discussi: Gila, inizio in salita col Milan: esce dopo 23' per un risentimento muscolare; Milan, Gila esce dopo 20' contro il Celtic: possibile problema muscolare; Milan, l'esordio di Gila dura solo 30': cambio obbligato in amichevole per un fastidio alla coscia; Infortunio Gila in Celtic-Milan: le ultime sulle condizioni e quando torna il nuovo difensore rossonero.

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