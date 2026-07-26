Infortunio Gila escluse lesioni dagli esami | ecco i dettagli | PM
Mario Gila ha subito un risentimento al retto femorale destro durante l’attività sportiva. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso la presenza di lesioni muscolari o altre complicazioni. La situazione è sotto controllo e il giocatore sta seguendo le indicazioni mediche. Non sono stati riscontrati danni significativi, e non sono state previste ulteriori analisi o interventi. La sua condizione sarà monitorata nei prossimi giorni.
Come raccolto da PianetaMilan, Mario Gila ha riportato un risentimento al retto femorale destro. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso la presenza di lesioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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