Infortunio Gila escluse lesioni dagli esami | ecco i dettagli | PM

Notizia in breve

Mario Gila ha subito un risentimento al retto femorale destro durante l’attività sportiva. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso la presenza di lesioni muscolari o altre complicazioni. La situazione è sotto controllo e il giocatore sta seguendo le indicazioni mediche. Non sono stati riscontrati danni significativi, e non sono state previste ulteriori analisi o interventi. La sua condizione sarà monitorata nei prossimi giorni.