Infortunio Gila escluse lesioni dagli esami | ecco i dettagli | PM

Da pianetamilan.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mario Gila ha subito un risentimento al retto femorale destro durante l’attività sportiva. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso la presenza di lesioni muscolari o altre complicazioni. La situazione è sotto controllo e il giocatore sta seguendo le indicazioni mediche. Non sono stati riscontrati danni significativi, e non sono state previste ulteriori analisi o interventi. La sua condizione sarà monitorata nei prossimi giorni.

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Come raccolto da PianetaMilan, Mario Gila ha riportato un risentimento al retto femorale destro. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso la presenza di lesioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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