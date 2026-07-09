Il centrocampista Christian Pulisic si è infortunato durante un allenamento e rischia di saltare le prossime partite. Nel frattempo, il club sta valutando un possibile acquisto di un nuovo difensore, con un interesse particolare per Alajbegovi. La sessione di mercato rimane aperta, e i rossoneri continuano a cercare rinforzi per la rosa di Ruben Amorim. La società ha anche annunciato la disponibilità di Gila, che si sta preparando al rientro.

Milan, le notizie principali della serata: mercato sempre caldo. Questa settimana è stata comunque importante per il mercato del Milan. I rossoneri si sono mossi ancora alla ricerca di altri profili per rinforzare la squadra di Ruben Amorim. Dopo il colpo Ramos e il prossimo arrivo di Gila, continuano le voci su altri possibili colpi, ma occhio anche agli infortuni importanti in casa del Diavolo. In questo scenario con tante notizie che si rincorrono, la nostra redazione ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, con i nomi caldi del momento per la panchina e non solo. promowebappLa rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, tegola Pulisic: i dettagli sull'infortunio. Ecco Gila. Si spinge per Alajbegovi?

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Christian Pulisic Reveals Surprising Italian Traditions Hes Picked Up Playing At AC Milan

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