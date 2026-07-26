Milan in partenza per Perth | presenti anche Gila Nkunku ed Estupiñán | PM
Il Milan è partito da Malpensa alla volta di Perth. Tra i convocati ci sono anche Gila, Nkunku ed Estupiñán. L'inviato di PianetaMilan si trova sull'aereo in partenza. La squadra si prepara a un viaggio internazionale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o le tappe successive.
L'inviato per PianetaMilan Stefano Bressi presente all'aeroporto di Malpensa a Milano. Milan in partenza a Perth: convocati anche Nkubku, Gila ed Estupiñán Gila, Nkunku e non solo. Amorim recupera diversi giocatori: ecco i convocati per Perth PM Mercato Milan LIVE Nuovo esterno nel mirino del club. Intrigo Leao. La preferenza di Karetsas Milan, Ordine: "Camarda e Chukwueze, grande intesa". Segnale chiaro per Gimenez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Segui gli aggiornamenti su Milan.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Milan in partenza per Perth. Ecco i convocati di Amorim: presenti anche Gila, Nkunku ed Estupiñán | PM
Leggi anche: Gila, Nkunku e non solo. Amorim recupera diversi giocatori: ecco i convocati per Perth | PM
Temi più discussi: Milan, la squadra in partenza per Glasgow per l'amichevole con il Celtic. VIDEO; CELTIC GLASGOW-MILAN IN DIRETTA SU SKY SPORT E DAZN; Women, allenamento e partenza per il ritiro in Val di Pejo; Milan, dall'interesse per Karetsas alla probabile partenza di Estupinan: il punto di Matteo Moretto.
#Milan in partenza per l'Australia. Presenti pure #Gila, #Nkunku ed #Estupiñan x.com
#Milan in partenza per Perth. Ecco i convocati di #Amorim: presenti anche #Gila, #Nkunku ed Estupiñán | PM #SempreMilan. Tutti i dettagli nei commenti! facebook
Milan, al via la tournèe in Australia: Nkunku e Gila in partenza in attesa di LeaoNkunku, Gila, Estupinan e Pietro Terracciano tra i convocati per la tournèe in Australia ... msn.com
Milan, la squadra in partenza per Glasgow per l'amichevole con il Celtic. VIDEONel VIDEO, l'arrivo dei giocatori e dello staff del Milan all'aeroporto di Malpensa, pronti per imbarcarsi sul volo che li porterà in Scozia, dove sabato 25 luglio giocheranno un'amichevole contro il ... sport.sky.it