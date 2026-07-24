Il Milan si appresta a disputare la prima amichevole del pre-campionato contro il Celtic, con Ruben Amorim alla guida. Tra i convocati, molti giovani, ma tra i giocatori assenti figura Nkunku, che non partecipa per motivi ancora non comunicati. La lista dei convocati è stata annunciata, mentre la partita si giocherà domani e sarà visibile secondo le modalità già annunciate.

Il Milan si prepara per la prima amichevole prestagionale con Ruben Amorim al timone: i rossoneri giocheranno domani contro il Celtic (qui tutti i dettagli sul dove e come vedere la partita). Grazie al lavoro del nostro Stefano Bressi, PianetaMilan ha raccolto la lista dei convocati per la sfida di Celtic Park di Glasgow. Della lista diramata per il raduno (leggi qui) ci saranno tutti tranne Pietro Terracciano e Christopher Nkunku. Per il francese si tratta di un risentimento muscolare di lieve entità. Il portiere italiano ha avuto qualche problemino e partirà in seguito. Nella lista di Ruben Amorim presenti anche tantissimi giovani: Borsani, Bouyer, Ossola, Guernier, Pitterella, Vladimirov e Vos. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Convocati Celtic-Milan: assente Nkunku. Ecco il motivo. Tanti giovani nella lista di Amorim | PM

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