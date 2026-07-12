Il Milan si prepara a perdere Bondo ed Estupinan, entrambi in partenza. La squadra ha annunciato i nomi dei calciatori convocati per il ritiro estivo, tra cui alcuni nuovi acquisti. Pulisic sembra invece incontrare difficoltà nel negoziare il rinnovo del contratto. La lista dei convocati è stata ufficializzata dall’allenatore, che ha comunicato le scelte per le prossime sessioni di allenamento.

Giornata intensa per il Milan. Quest'oggi Amorim ha deciso di diramare la lista dei convocati per il classico ritiro estivo: tra i nuovi arrivi, dove spicca la presenza di Maio Gila, ci sono però anche degli assenti come, ad esempio Bennacer: addio vicino? Arrivano anche delle indiscrezioni sul futuro di Bondo ed Estupinan, sempre più lontani dai colori rossoneri. Ma a preoccupare, è lo stallo sul rinnovo di Pulisic. Ecco, dunque, a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di ' PianetaMilan.it '. Calciomercato Milan, Estupinan verso la Premier?. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il futuro di Pervis Estupinan è in forte bilico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan Top News: Bondo ed Estupinan verso l'addio. Pulisic, rinnovo in salita? I convocati di Amorim

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