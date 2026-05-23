Maldini ha incontrato Hakan Safi in Turchia per discutere del ruolo di direttore sportivo del Fenerbahce. L'incontro si è svolto nelle ultime ore e rappresenta l'ultima fase delle trattative. Non sono stati diffusi dettagli sui contenuti della discussione. La decisione finale dovrebbe arrivare a breve, con un annuncio atteso nei prossimi giorni. Maldini si trova ora in una fase cruciale per definire il suo futuro professionale.

Maldini ha avuto un incontro con Hakan Safi per il ruolo di direttore sportivo del Fenerbahce. Cosa è successo. Il clamoroso ritorno nel mondo del calcio di una leggenda italiana potrebbe presto parlare turco. Il futuro di Paolo Maldini potrebbe essere in Turchia, un’indiscrezione che sta rapidamente infiammando il mercato internazionale e che riporterebbe in pista uno dei dirigenti più apprezzati d’Europa. Dopo il doloroso e discusso addio al club rossonero, l’ex capitano è alla ricerca di un progetto sportivo stimolante e strutturato per rimettersi in gioco. Il panorama calcistico osserva con grande attenzione l’evolversi della situazione, consapevole del peso specifico che una figura del suo calibro può portare. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Maldini verso la Turchia, summit decisivo con il Fenerbahce per il ruolo di ds. L’ultimissima mossa per l’ex Milan non lascia dubbi!

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Hakan Safi: Porteremo un allenatore che conosce il gioco e conosce la Turchia. L'allenatore riporterà al consiglio di amministrazione, e il consiglio di amministrazione riporterà al presidente. Questo allenatore sarà il migliore nel suo lavoro. Sarà un vero espe reddit