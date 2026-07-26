Milan fra luci e ombre Subito Camarda show Celtic rimontato | 2-2

Il Milan ha pareggiato 2-2 contro il Celtic in una partita con momenti di errori e risposte rapide. Francesco Camarda ha avuto un ruolo importante, con il tecnico che ha richiesto che rimanga in squadra. Preoccupazioni sono state espresse sulle condizioni di Mario Gila, che potrebbe riprendersi presto. La partita non definisce nulla in modo definitivo, né in positivo né in negativo, e la situazione rimane in equilibrio.

La speranza Francesco Camarda ("deve rimanere con noi", la richiesta di Amorim) e l’immediato timore per le condizioni di Mario Gila ("spero e penso che si riprenderà presto" osserva il tecnico portoghese): tra clamorosi errori e pronte risposte, il 2-2 contro il Celtic non può diventare una sentenza tecnica, né positiva né negativa. Restano le indicazioni. Nel primo tempo di Celtic Park il Milan ha provato a imporre possesso e pressione alta, da qui nascono gli errori di Pavlovic e Ricci, tentennamenti di costruzione dal basso. Amorim vuole una squadra coraggiosa, capace di attirare la pressione e superarla attraverso il palleggio. Una rivoluzione rispetto al recente passato, che necessita anche di interpreti diversi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Milan, sessione di autografi per Camarda

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