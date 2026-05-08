agroalimentare fra luci e ombre settore in salute ma mancano operai

Il settore agroalimentare si trova a dover fare i conti con una crescita significativa, in particolare nel comparto enogastronomico, che registra numeri di esportazione molto elevati. Tuttavia, questa espansione si scontra con una carenza di manodopera specializzata, specialmente nella provincia di Sondrio, dove l’export ha superato il miliardo di euro grazie a produzioni DOP. La situazione evidenzia un settore in salute, ma anche con delle criticità da affrontare.

Vola il settore enogastronomico ma mancano addetti. La provincia di Sondrio si conferma come un cuore pulsante dell’economia, con un export che ha consolidato la soglia del miliardo di euro trascinato da una " DOP Economy " inarrestabile. E questo in un anno in cui l’agricoltura lombarda ha chiuso un 2025 straordinario con una crescita del valore produttivo vicina al 9%. Solo la Bresaola della Valtellina e i vini DOCG generano oggi un valore alla produzione di 310 milioni di euro, rappresentando oltre il 28% del PIL agricolo provinciale. Con l’agroalimentare che rappresenta oggi il 18,04% delle imprese attive della provincia, la sfida per il futuro è molto chiara: trasformare il successo economico in stabilità sociale, garantendo che le eccellenze locali continuino ad avere mani sapienti pronte a produrle.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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