Celtic-Milan 2-2 amichevole LIVE | doppietta di Camarda! | PM

Da pianetamilan.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La partita tra Celtic e Milan si è conclusa 2-2, con una doppietta di Camarda. La gara si è giocata alle 16:00 al Celtic Park di Glasgow, Scozia. È stata la prima amichevole della nuova stagione per il Milan, con Ruben Amorim alla guida della squadra. Questa è stata la prima uscita ufficiale di Amorim sulla panchina rossonera.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Inizia la prestagione del Milan di Ruben Amorim: per l'allenatore portoghese oggi è il debutto non ufficiale sulla panchina rossonera. Dalle 16:00, presso il Celtic Park di Glasgow (Scozia), il Diavolo affronterà il Celtic nella prima amichevole in preparazione della stagione 2026-27. **Restate qui su PianetaMilan per seguire il racconto della partita LIVE.** Le prime scelte di Amorim: le formazioni ufficiali. CELTIC (4-3-2-1): Sinisalo; Donovan, Carter-Vickers, Murray, Tierney; McCowan, McGregor, Engels; Forrest, Tounekti; Durán. A disp.: Doohan, Gill; Montgomery, Ralston, Scales; Bernardo, Hatate, Hatton, McArdle, Oxlade-Chamberlain, Turley; Balikwisha, Osmand. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

celtic milan 2 2 amichevole live doppietta di camarda pm
© Pianetamilan.it - Celtic-Milan 2-2, amichevole LIVE: doppietta di Camarda! | PM
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Celtic-Milan 1-0, amichevole LIVE: papera di Pavlovic in difesa | PMAl 30° minuto, un errore in uscita del difensore rossonero ha portato alla rete decisiva.

Celtic-Milan 0-0, amichevole LIVE: inizia la partita! | PMAlle 16:00 si è disputata un’amichevole tra Celtic e Milan a Glasgow, terminata 0-0.

Temi più discussi: Celtic-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Milan, i convocati di Amorim per l'amichevole con il Celtic; Pronostico Celtic-Milan quote amichevole per club a Glasgow; Milan-Celtic: dove vederla (tv e streaming), orario e probabili formazioni dell'amichevole.

celtic milan celtic milan 2 2Celtic-Milan LIVE 2-0: Duran e Forrest, rossoneri sulle gambeLa prima gara di Ruben Amorim sulla panchina del Milan. I rossoneri inaugurano il programma di amichevoli estive - in vista dell'inizio della stagione 2026/27 - affrontando il Celtic. Test di prestigi ... calciomercato.com

celtic milan celtic milan 2 2Celtic-Milan LIVE 2-2: gol di Camarda. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale della partita. Cronaca, gol, risultato e marcatoriAMICHEVOLI 2026 - Celtic-Milan LIVE: diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale. Cronaca, gol, risultato e marcatori. Statistiche, curiosità e precedenti tr ... eurosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web