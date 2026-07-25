La partita tra Celtic e Milan si è conclusa 2-2, con una doppietta di Camarda. La gara si è giocata alle 16:00 al Celtic Park di Glasgow, Scozia. È stata la prima amichevole della nuova stagione per il Milan, con Ruben Amorim alla guida della squadra. Questa è stata la prima uscita ufficiale di Amorim sulla panchina rossonera.

Inizia la prestagione del Milan di Ruben Amorim: per l'allenatore portoghese oggi è il debutto non ufficiale sulla panchina rossonera. Dalle 16:00, presso il Celtic Park di Glasgow (Scozia), il Diavolo affronterà il Celtic nella prima amichevole in preparazione della stagione 2026-27. **Restate qui su PianetaMilan per seguire il racconto della partita LIVE.** Le prime scelte di Amorim: le formazioni ufficiali. CELTIC (4-3-2-1): Sinisalo; Donovan, Carter-Vickers, Murray, Tierney; McCowan, McGregor, Engels; Forrest, Tounekti; Durán. A disp.: Doohan, Gill; Montgomery, Ralston, Scales; Bernardo, Hatate, Hatton, McArdle, Oxlade-Chamberlain, Turley; Balikwisha, Osmand. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Celtic-Milan 2-2, amichevole LIVE: doppietta di Camarda! | PM

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