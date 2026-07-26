Il primo tempo del debutto del Milan di Ruben Amorim contro il Celtic si è concluso con due gol regalati alla squadra scozzese, che ha preso il largo. Nella ripresa, i rossoneri hanno mostrato segnali di miglioramento, trovando anche il gol che ha riacceso le speranze. La partita si è poi conclusa con l’ingresso di Camarda, senza ulteriori cambiamenti nel punteggio. Il match si è giocato a Glasgow, con il Celtic già in preparazione per il campionato locale.

Un primo tempo horror, una ripresa che dà fiducia. Il primo Milan di Ruben Amorim va in scena a Glasgow contro il Celtic, campione di Scozia in carica e già pronto per il debutto in campionato. Per il tecnico portoghese sono decisamente luci ( Camarda ) e ombre (la difesa e gli impacci di almeno 3 o 4 giocatori in rosa, forse poco adatti a modulo e impostazione tattica). La prima uscita stagionale vede i rossoneri, senza i giocatori reduci dei Mondiali, con tanti giovani e con il neoacquisto Gila in campo per una ventina di minuti (poi uscito per un indurimento muscolare), andare sotto di due reti nel giro di pochi minuti, frutto di due clamorosi svarioni difensivi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Liberoquotidiano.it - Milan e Amorim, debutto horror: due gol regalati al Celtic, poi arriva Camarda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Amorim Milan, CHI È e COME GIOCA: modulo e analisi tattica

Notizie e thread social correlati

Amichevole Celtic-Milan 2-2: primo tempo horror! La risolve CamardaIl primo tempo della partita amichevole tra Celtic e Milan si è concluso con un punteggio di 2-2, dopo un primo tempo difficile per entrambe le...

Celtic-Milan, Camarda: "La doppietta di oggi è solo un punto di partenza", poi le parole su Amorim e ComottoIl Milan ha pareggiato 2-2 nella prima amichevole del precampionato contro il Celtic.

Temi più discussi: Il Milan di Amorim debutta con un pareggio in amichevole, 2-2 contro il Celtic; Milan-Celtic 2-2, una doppietta di Camarda salva il debutto di Amorim in amichevole; Milan, esordio tra luci e ombre. Camarda vola, Gila si ferma; Rivivi il LIVE! Celtic-Milan 2-2.

. @acmilan, oggi c’è il debutto di #Amorim! Spuntano tre clamorose sorprese nella #formazione contro il Celtic - #CelticMilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com

Milan gioca la prima amichevole estiva contro il Celtic a GlasgowIl Milan affronta il Celtic in una prima amichevole estiva che segna l’inizio della nuova era sotto la guida di Ruben Amorim. Il Milan ha iniziato la sua preparazione estiva con una sfida amichevole c ... notiziemilan.it

Milan-Celtic 2-2, una doppietta di Camarda salva il debutto di Amorim in amichevoleFinisce 2-2 la prima uscita del Milan di Amorim che si è messo alla prova contro il Celtic a Glasgow nella prima amichevole precampionato prima della tournée precampionato ... ilmessaggero.it