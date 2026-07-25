Il primo tempo della partita amichevole tra Celtic e Milan si è concluso con un punteggio di 2-2, dopo un primo tempo difficile per entrambe le squadre. La ripresa ha visto il Milan pareggiare grazie a un gol di Camarda, che ha concluso la partita con il risultato di 2-2. La gara rappresenta la prima uscita del nuovo allenatore del Milan.

E' terminata da pochi minuti la seconda frazione di Celtic-Milan, la prima amichevole del nuovo Diavolo targato Ruben Amorim. La sfida andata in scena al Celtic Park di Glasgow ha visto i rossoneri pareggiare per 2-2 contro i campioni in carica di Scozia, in una partita segnata prima dalle molte imprecisioni difensive del Diavolo e poi, nella ripresa, da un gioco più attento ed incisivo. A punire i rossoneri ci hanno pensato Duran all'11° e Forrest al 28° minuto del primo tempo, mentre per il Milan è stata decisiva la doppietta di Camarda in avvio di ripresa. Di seguito, il commento della partita. promowebapp Celtic-Milan, il primo tempo.... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Amichevole Celtic-Milan 2-2: primo tempo horror! La risolve Camarda

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#CelticMilan termina 2-2 in rimonta #Camarda e #Chukwueze sugli scudi, male #Pavlovic e #Ricci: è un'amichevole (contro una squadra più rodata), lo sappiamo, ma queste sono le nostre pagelle. Siete d'accordo coi voti? Prime impressioni? x.com

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