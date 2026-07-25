Il Milan ha pareggiato 2-2 nella prima amichevole del precampionato contro il Celtic. Durante la partita, un calciatore ha segnato una doppietta, definendola un punto di partenza. Sono state pronunciate anche parole su due altri calciatori, uno chiamato Amorim e l’altro Comotto. La partita si è svolta nel pomeriggio e ha visto entrambe le squadre segnare due reti ciascuna. Le pagelle del match sono state pubblicate successivamente.

Il Milan pareggia 2-2 nella prima amichevole del precampionato (qui le pagelle). Nel match contro il Celtic, andato in scena nel pomeriggio al 'Celtic Park' di Glasgow, i rossoneri di Ruben Amorim hanno rimontato due gol di svantaggio agli scozzesi grazie ad una doppietta di Francesco Camarda, che nel post-partita ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport 24'. Celtic-Milan, la doppietta di Camarda. Entrato in campo al 45' al posto di Andrej Kostic, Camarda ci mette appena due minuti a lasciare il segno: il centravanti classe 2008 conquista e trasforma il rigore del momentaneo 2-1. Al 52' minuto il giovane è di nuovo protagonista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Celtic-Milan, Camarda: "La doppietta di oggi è solo un punto di partenza", poi le parole su Amorim e Comotto

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