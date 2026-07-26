Otto persone, tra cui sei bambini, sono state trovate morte in un’abitazione del Michigan dopo un incendio. Alcuni corpi presentavano ferite da arma da fuoco. Le forze dell’ordine hanno confermato la scoperta venerdì. La causa dell’incendio e delle ferite è ancora in fase di accertamento. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze che hanno portato alla tragedia. La polizia sta indagando sulla dinamica.

Otto persone, tra cui sei bambini, sono state rinvenute senza vita in un’abitazione del Michigan a seguito di un incendio; alcune presentavano ferite da arma da fuoco, secondo quanto riferito venerdì dalle forze dell’ordine. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti poco prima di mezzogiorno per spegnere un incendio in un’abitazione nel comune di Grand Haven, sulla sponda orientale del Lago Michigan. Gli investigatori non stanno cercando sospetti esterni e, per il momento, una delle ipotesi è quella di un omicidio-suicidio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Michigan, 8 persone morte in casa tra cui 6 bambini

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Family of 8 found dead in Michigan home after house fire call, some shot

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