Corte Palasio frontale tra due auto | sette feriti tra cui tre bambini

Nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la statale 235 nel comune di Corte Palasio, si è verificato un incidente tra due auto che si sono scontrate frontalmente. L’impatto ha coinvolto anche una terza vettura che si trovava sul luogo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza a sette persone, tra cui tre bambini, tutte trasferite in ospedale per le ferite riportate.

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