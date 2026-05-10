Corte Palasio frontale tra due auto | sette feriti tra cui tre bambini
Nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la statale 235 nel comune di Corte Palasio, si è verificato un incidente tra due auto che si sono scontrate frontalmente. L’impatto ha coinvolto anche una terza vettura che si trovava sul luogo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza a sette persone, tra cui tre bambini, tutte trasferite in ospedale per le ferite riportate.
Corte Palasio (Lodi), 10 maggio 2026 – Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la statale 235, nel territorio comunale di Corte Palasio, dove tre autovetture sono rimaste coinvolte in uno schianto, con due mezzi che si sono scontrati frontalmente. L’allarme è scattato poco dopo le 18. Secondo le prime informazioni, sono sette le persone coinvolte, tra cui tre minori: una ragazzina di 11 anni, un ragazzo di 14 anni e un bambino di 4 anni. Coinvolti anche quattro adulti, due donne e due uomini, di età compresa tra i 34 e i 48 anni. Una delle persone ferite è rimasta incastrata all’interno di una delle vetture ed è stata estratta dai vigili del fuoco, dopo essere stata stabilizzata dal personale sanitario intervenuto sul posto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie correlate
Leggi anche: Scontro frontale tra due auto: morta una donna e 7 feriti, tra cui 2 bambini
Incidente sulla Pontina, scontro fra quattro auto: tre feriti, tra cui due bambiniIl sinistro si è verificato all'altezza del territorio di Latina, al chilometro 78.