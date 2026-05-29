A Mazara del Vallo, uno scuolabus che stava andando verso la Borgata Costiera si è scontrato con una Nissan Qashqai. Nell’incidente sono rimaste ferite tredici persone, tra cui otto bambini. I soccorsi sono intervenuti sul posto. Le condizioni dei feriti non sono ancora note. La polizia sta accertando le cause dello scontro.

Sarebbe di tredici feriti, tra cui otto bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la Borgata Costiera e una Nissan Qashqai. Chi viaggiava sullo scuolabus Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello accompagnati da assistenti del servizio comunale. Tra i feriti risultano anche due docenti, i due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Due bambini sarebbero in condizioni più gravi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Scontro tra scuolabus e auto a Mazara del Vallo: tredici feriti tra cui otto bambini

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Scontro tra scuolabus e auto a Mazara del Vallo: otto bambini feriti, due in gravi condizioni

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Scontro tra scuolabus e auto a Mazara del Vallo: otto bambini feritiUn incidente stradale si è verificato a Mazara del Vallo, coinvolgendo uno scuolabus e una Nissan Qashqai.

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