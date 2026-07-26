A Istanbul, Michelle Hunziker è stata sorpresa mentre mangiava un gelato in una gelateria locale. La sua espressione sorridente ha attirato l’attenzione dei passanti e dei fotografi, catturando l’attenzione sui social media. Un video in cui si vede la showgirl gustare il cono è stato condiviso rapidamente online, diventando virale. La scena si è svolta in modo spontaneo, senza alcuna preparazione o evento ufficiale.

Se c’è una persona che sa trasformare anche un cono gelato in un momento virale, quella è lei. Michelle Hunziker torna a far parlare di sé, e questa volta non serve un palco o una conduzione: basta una gelateria a Istanbul e il suo sorriso contagioso. Il video è già in loop su Instagram e TikTok. Protagonista? La famosa “danza” del gelataio turco. Quella in cui il cono appare, scompare, gira e rigira tra le mani esperte di chi lo serve. Una tradizione, un rito, una presa in giro bonaria che fa ridere tutti. tranne chi ci casca.E Michelle ci casca in pieno. Poi scrive sui social: “Ieri sera volevo solo un gelato”. Il siparietto estivo che ha conquistato i social Le immagini la ritraggono in un momento di relax, vestita di azzurro, con gli occhi che brillano di curiosità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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© 361magazine.com - Michelle Hunziker e il gelato “magico”: a Istanbul cade nella trappola più dolce del web

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