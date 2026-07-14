I ragazzi nella trappola del web Ma l’eccessivo controllo non aiuta Non demonizziamo il gioco

Notizia in breve

Un centro specializzato nel trattamento dei disturbi legati alle dipendenze da internet per bambini e adolescenti è attivo in Italia dal 2009. La struttura è gestita da uno psichiatra e si occupa di casi legati a problematiche online. Recentemente, alcuni esperti hanno commentato che l’eccessivo controllo dei giovani online può essere controproducente, e hanno sottolineato che non bisogna demonizzare il gioco.