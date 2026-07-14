I ragazzi nella trappola del web Ma l’eccessivo controllo non aiuta Non demonizziamo il gioco
Un centro specializzato nel trattamento dei disturbi legati alle dipendenze da internet per bambini e adolescenti è attivo in Italia dal 2009. La struttura è gestita da uno psichiatra e si occupa di casi legati a problematiche online. Recentemente, alcuni esperti hanno commentato che l’eccessivo controllo dei giovani online può essere controproducente, e hanno sottolineato che non bisogna demonizzare il gioco.
Roma, 14 luglio 2026 – Il riferimento principale in Italia, per trattare i disturbi legati alle dipendenze per bambini e adolescenti, è il Centro Pediatrico Interdipartimentale per la Psicopatologia da Web della Fondazione, diretto dallo psichiatra Federico Tonioni, attivo dal 2009. Ma qual è l'identikit del paziente tipo? "In realtà non esiste un paziente tipo. Anzi, arrivo a dire che non esiste nemmeno una vera dipendenza, o per meglio dire che non è l'iperconnessione il vero problema. I casi gravi che affrontiamo sono semmai quelli dei cosiddetti ‘ritirati sociali’, quei ragazzi che non escono di casa, non entrano proprio nell'adolescenza, e quindi fra l'altro rinunciano alla sessualità”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Poor man save sexy CEO lead to blindness,unawaer awake Ai eye,CEO pay 1night fant for him.
Notizie e thread social correlati
Dagli smartwatch all’ansia, così il controllo eccessivo del corpo diventa un problemaNegli ultimi mesi, molte persone hanno dedicato tempo a parlare delle funzionalità offerte dagli smartwatch, spesso descrivendoli come strumenti...
Lombardia: riforma UE, il rischio di un eccessivo controllo burocraticoLa riforma europea in corso potrebbe portare a un aumento della burocrazia nella gestione dei fondi destinati alla Lombardia.
Temi più discussi: La trappola del discorso: come la retorica attuale zittisce le minoranze; Quella curva, una trappola: Bisogna fare qualcosa; Quando lo schermo sostituisce la vita, Alberto Pellai smaschera la trappola che tiene prigionieri i nostri figli. Non vogliono più uscire; Rischi del web per bambini e adolescenti.
I ragazzi nella trappola del web. Ma l’eccessivo controllo non aiuta. Non demonizziamo il giocoFederico Tonioni dirige il Centro per la Psicopatologia da Web: Ai giovani insegniamo la consapevolezza emotiva, a capire e leggere le proprie emozioni. L’iperconnessione non è il vero problema ... quotidiano.net
I militari della stazione di Toano hanno denunciato un uomo di 58 anni residente in provincia di Varese. La sua vittima è un pensionato della Montagna, caduto nella trappola dello spoofing facebook
Nella trappola di Euno: sono entrata nelle chat dove i ragazzi vengono addestrati alla violenza25 marzo, un ragazzo di 13 anni entra con un coltello a scuola e attacca la sua professoressa. Cinque giorni dopo, un diciassettenne viene arrestato mentre pianifica una strage in una scuola a Pescara ... fanpage.it