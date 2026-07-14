I ragazzi nella trappola del web Ma l’eccessivo controllo non aiuta Non demonizziamo il gioco

Da quotidiano.net 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un centro specializzato nel trattamento dei disturbi legati alle dipendenze da internet per bambini e adolescenti è attivo in Italia dal 2009. La struttura è gestita da uno psichiatra e si occupa di casi legati a problematiche online. Recentemente, alcuni esperti hanno commentato che l’eccessivo controllo dei giovani online può essere controproducente, e hanno sottolineato che non bisogna demonizzare il gioco.

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Roma, 14 luglio 2026 – Il riferimento principale in Italia, per trattare i disturbi legati alle dipendenze per bambini e adolescenti, è il Centro Pediatrico Interdipartimentale per la Psicopatologia da Web della Fondazione, diretto dallo psichiatra Federico Tonioni, attivo dal 2009. Ma qual è l'identikit del paziente tipo? "In realtà non esiste un paziente tipo. Anzi, arrivo a dire che non esiste nemmeno una vera dipendenza, o per meglio dire che non è l'iperconnessione il vero problema. I casi gravi che affrontiamo sono semmai quelli dei cosiddetti ‘ritirati sociali’, quei ragazzi che non escono di casa, non entrano proprio nell'adolescenza, e quindi fra l'altro rinunciano alla sessualità”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - I ragazzi nella trappola del web. “Ma l’eccessivo controllo non aiuta. Non demonizziamo il gioco”
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