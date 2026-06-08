Super Karaoke attimi di tensione per Noemi | il rischio sul palco preoccupa Michelle Hunziker poi l' imprevisto più dolce e inaspettato emoziona tutti

Notizia in breve

Durante una puntata di Super Karaoke, Michelle Hunziker ha manifestato preoccupazione per un momento di tensione sul palco, legato a un possibile rischio per una delle ospiti. Successivamente, è arrivato un imprevisto che ha suscitato emozioni positive tra il pubblico e i presenti in studio, trasformando l’atmosfera in un momento più dolce e inaspettato. La scena si è conclusa con l’ospite coinvolta che ha regalato un momento di sorpresa.