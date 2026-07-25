Puglia l’appello di Pasquale Tuccino a Decaro | Mi porti in Toscana a morire

Notizia in breve

Un ristoratore noto della costa pugliese ha scritto sui social un messaggio indirizzato al sindaco, chiedendo di essere accompagnato in Toscana per morire. La richiesta riaccende il dibattito sulla legalità del suicidio assistito e sull’assistenza ai malati di Sla in Puglia. Il sindaco ha aperto un confronto in Consiglio regionale sulla questione. La vicenda coinvolge il tema delle scelte di fine vita e delle possibilità offerte ai pazienti affetti da malattie terminali.