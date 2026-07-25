Puglia l’appello di Pasquale Tuccino a Decaro | Mi porti in Toscana a morire
Un ristoratore noto della costa pugliese ha scritto sui social un messaggio indirizzato al sindaco, chiedendo di essere accompagnato in Toscana per morire. La richiesta riaccende il dibattito sulla legalità del suicidio assistito e sull’assistenza ai malati di Sla in Puglia. Il sindaco ha aperto un confronto in Consiglio regionale sulla questione. La vicenda coinvolge il tema delle scelte di fine vita e delle possibilità offerte ai pazienti affetti da malattie terminali.
Il caso riapre il dibattito in Puglia sul suicidio medicalmente assistito e sull’assistenza ai malati di Sla: Decaro apre al confronto in Consiglio regionale Pasquale “Tuccino” Centrone, uno dei ristoratori più conosciuti della costa pugliese, ha affidato ai social un messaggio che va ben oltre la sua storia personale. Affetto da tempo da sclerosi laterale amiotrofica (Sla), il 63enne di Polignano a Mare ha lanciato un appello diretto al presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, chiedendogli di accompagnarlo in Toscana per poter accedere al suicidio medicalmente assistito. “Io, Pasquale Centrone, nomino il governatore della Regione Puglia, Antonio Decaro, mio esecutore testamentario per il suicidio assistito, il fine vita”, scrive il ristoratore in un messaggio rilanciato dalCorriere del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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