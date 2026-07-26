Oli e creme corpo con glitter sono diventati protagonisti della beauty routine estiva. Questi prodotti, arricchiti di brillantini, vengono applicati sulla pelle per creare un effetto luminoso e scintillante. La loro diffusione ha portato a un aumento di vendite nei negozi di cosmetici e farmacia. La tendenza si rivolge a chi desidera esaltare l’abbronzatura, rendendo la pelle più luminosa e vistosa. Sono disponibili in diverse formulazioni e tonalità, pensate per vari tipi di pelle e preferenze estetiche.

L’estate è la stagione in cui la nostra pelle viene messa in primo piano con l’ abbronzatura, ma se vuoi esaltarla ancora di più è il momento di aggiungere un nuovo prodotto, anzi due alla tua beauty routine. L’olio corpo e la crema illuminante. Con micropagliuzze scintillanti esaltano la tintarella e se applicati in modo furbo vanno ad attirare l’attenzione sui nostri punti di forza come gambe e décolleté. Praticamente il nostro alleato di bellezza dall’effetto shimmer che merita di essere conosciuto meglio per farlo diventare un must dei prossimi mesi. Gli oli corpo con brillantini sono idratanti. Il bello degli oli corpo shimmer è che sono prodotti con ingredienti naturali, che idratano la pelle e che ci assicurano un effetto glow per tutto il giorno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mi illumino di… glitter. Gli oli e le creme corpo con brillantini per una pelle scintillante

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