Profumatissime con aromi avvolgenti e texture fresche e leggere le creme corpo estive lasciano una scia di frutta cocco e note tropicali

Da iodonna.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’estate, molte persone utilizzano creme corpo con fragranze di frutta, cocco e note tropicali. Le creme sono caratterizzate da texture leggere e fresche, e spesso lasciano una scia aromatica sulla pelle. Alcuni preferiscono applicare profumi specifici, mentre altri scelgono creme profumate per mantenere una fragranza delicata durante la giornata. La scelta tra profumo e crema varia in base alle preferenze individuali.

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C ’è chi, d’estate, non rinuncia al profumo e chi invece preferisce affidarsi alle creme corpo profumate. Più leggere e avvolgenti, hanno il vantaggio di lasciare sulla pelle una scia delicata, mai eccessiva sotto il sole, mentre nutrono, idratano e, in alcune formule, regalano anche una piacevole sensazione di freschezza contro il caldo intenso. In flacone o in jar, fanno sentire subito più curate, luminose e profumate per tutta la giornata. E, con le note giuste, anche irresistibilmente sensuali. Come riconoscere i messaggi del corpo per stare meglio X Leggi anche › Creme idratanti colorate, le basi make up perfette per l’estate Creme corpo per l’estate, le formulazioni profumatissime. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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