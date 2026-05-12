il rimedio della nonna che batte le creme di lusso e ti regala una pelle di seta

Le creme viso di alta gamma sono spesso pubblicizzate come soluzioni efficaci per migliorare l’aspetto della pelle, promettendo di ridurre rughe, donare luminosità e nutrire in profondità. Tuttavia, molte persone si rivolgono a rimedi casalinghi che, secondo alcuni, possono ottenere risultati simili. Un esempio comune è l’uso di ingredienti naturali, tramandati di generazione in generazione, che promettono di rendere la pelle più liscia e vellutata senza ricorrere a prodotti costosi.

Le creme viso promettono di levigare le rughe, di illuminare la pelle e di nutrirla in profondità. Promesse che ci spingono a spendere anche centinaia di euro perché ormai questo cosmetico è un must nella skincare routine a cui nessuna di noi ha il coraggio di rinunciare e perché, diciamoci la verità, siamo disposte a tutto pur di ottenere un incarnato uniforme e tonico. A volte le creme ci deludono perché anche se le utilizziamo diligentemente e secondo le indicazioni presenti sulla confezione i risultati si rivelano scarsi. Ed è in questo caso che pensiamo a come la pelle delle nostre nonne fosse quasi perfetta: ma come facevano? Usando un ingrediente efficace ed economico: l’ amido di riso puro.🔗 Leggi su Dilei.it

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