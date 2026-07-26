Il Mezzolara torna in Serie D dopo due stagioni di assenza. La squadra riprende il campionato, confermando la sua presenza nel massimo livello regionale. Il direttore sportivo ha dichiarato di voler vedere coraggio e determinazione tra i giocatori. La società si prepara a disputare la stagione con l’obiettivo di consolidare la posizione e competere ai livelli più alti del torneo. La squadra si allena intensamente in vista delle prime partite ufficiali.

BUDRIO (Bologna) E’ durata appena due stagioni l’assenza del Mezzolara da quello che è, da sempre, il suo habitat naturale: ovvero il campionato di Serie D. Grazie alla straordinaria vittoria nell’ultimo girone B di Eccellenza (vittoria arrivata nonostante la scomodissima presenza nel raggruppamento dell’ex Spal), il team budriese ha fatto meritato ritorno in quarta serie e, ieri mattina, ha iniziato a faticare agli ordini del confermatissimo mister Nicola Zecchi. "Essere in Serie D rappresenta un motivo di grande soddisfazione e di orgoglio, soprattutto perché questa opportunità è arrivata attraverso il lavoro ed i risultati ottenuti sul campo – spiega il giovane tecnico biancazzurro –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mezzolara, un ritorno in grande. Zecchi: "Voglio vedere coraggio"

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