Voglio vedere identità

L'Urbania, squadra di Promozione, parteciperà al girone A del campionato. La società è stata appena retrocessa dalla categoria superiore. Il patron della squadra è Jacopo Sansuini. La formazione ha confermato la sua presenza nel raggruppamento, che comprende anche altre società di livello. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il prossimo inizio del campionato.

In Promozione tra le società blasonate che faranno parte del raggruppamento del girone A ci sarà l’Urbania del patron Jacopo Sansuini appena scesa dalla categoria superiore. Presidente Sansuini una stagione tribolata quella appena trascorsa, quali sono stati gli errori? "Una stagione estremamente negativa, purtroppo. Retrocedere così quando mancavano solo 2 minuti è stato un durissimo colpo. Anche con la salvezza però la stagione sarebbe stata negativa perché eravamo partiti con tutti altri obiettivi. Le ragioni sono molteplici. La colpa principale va sempre attribuita alla società e a me che sono al vertice di essa. Sono state le scelte fatte, a delineare la stagione e non siamo riusciti durante il campionato a porre quei correttivi per cambiare rotta". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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