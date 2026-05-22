Il grande coraggio contro ogni male per Santa Rita

Oggi si celebra Santa Rita, conosciuta come la santa del coraggio e della speranza. Le sue storie sono spesso associate a atti di grande fermezza di fronte alle avversità. In questa giornata, si ricorda il suo esempio e la sua figura, che ha ispirato molte persone a trovare forza anche nelle situazioni più difficili. Tra i ricordi di chi la ha conosciuta o vissuto in prima persona, emergono immagini di momenti semplici, come il gocciolio delle grondaie e il canto degli uccellini sulla ringhiera di casa.

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