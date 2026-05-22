Il grande coraggio contro ogni male per Santa Rita
Oggi si celebra Santa Rita, conosciuta come la santa del coraggio e della speranza. Le sue storie sono spesso associate a atti di grande fermezza di fronte alle avversità. In questa giornata, si ricorda il suo esempio e la sua figura, che ha ispirato molte persone a trovare forza anche nelle situazioni più difficili. Tra i ricordi di chi la ha conosciuta o vissuto in prima persona, emergono immagini di momenti semplici, come il gocciolio delle grondaie e il canto degli uccellini sulla ringhiera di casa.
Sentivo il ticchettio del tin delle grondaie che gocciolavano, ormai scaldate dal sole in salita,sentivo gli uccellini sulla ringhiera del balcone di casa e provavo una gran tenerezza. Maggio l’aria stava in preghiera ma io lo sentivo come una volta, Santa Rita – aveva una stigmate in. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
She died in battle, but reborn as Underworld Empress, returning mightily only for revenge!
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Oggi inizia il Triduo a Santa Rita da Cascia Dio Eterno di grande misericordia e bontà infinita, eccomi davanti alla Tua divina Maestà, per elevare dal profondo del mio cuore un inno di ringraziamento alla Tua misericordia, per tutto ciò che mi hai concesso facebook