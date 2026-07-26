Meteo Roma e Lazio 27 luglio 2026 | rovesci temporali e schiarite

Il 27 luglio 2026, il meteo a Roma e nel Lazio prevede condizioni variabili con rovesci e temporali alternati a momenti di schiarita. Le temperature massime arriveranno fino a 33 gradi. Durante la giornata si registreranno piogge sparse e temporali locali, con intervalli di cielo sereno tra le precipitazioni. Le condizioni si manterranno instabili nel corso della giornata, con variazioni nel livello di copertura nuvolosa.

Meteo Roma e Lazio, previsioni per lunedì 27 luglio 2026: rovesci e temporali alternati a schiarite, massime fino a 33 gradi. Lunedì 27 luglio 2026 il tempo sarà variabile a Roma e nel Lazio, con schiarite alternate a rovesci e temporali locali. I fenomeni saranno più probabili sui settori settentrionali, orientali e nelle aree interne, mentre lungo parte del litorale prevarranno condizioni più soleggiate. Temperature massime comprese tra 29 e 33 gradi. Meteo Roma e Lazio 27 luglio 2026: giornata variabile con temporali locali. Le previsioni meteo per Roma e il Lazio di lunedì 27 luglio 2026 indicano una giornata caratterizzata da condizioni atmosferiche variabili. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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