Meteo Roma e Lazio 25 luglio 2026 | sole caldo e rovesci sui rilievi

Il 25 luglio 2026, il cielo sarà principalmente sereno a Roma e nel Lazio, con temperature massime che raggiungeranno i 34 gradi nel Frusinate e i 33 nella capitale. Sono previsti rovesci sui settori orientali, soprattutto sui rilievi. La giornata sarà calda, con il sole che predominerà, ma con possibilità di pioggia limitata alle zone più orientali. Le condizioni meteo rimarranno stabili nella maggior parte delle aree della regione.

Meteo Roma e Lazio, previsioni per sabato 25 luglio 2026: sole e caldo, possibili rovesci sui settori orientali. Sabato 25 luglio 2026 sarà una giornata prevalentemente soleggiata a Roma e su gran parte del Lazio, con temperature massime fino a 34 gradi nel Frusinate e 33 gradi nella Capitale. Nel pomeriggio non si escludono isolati rovesci o temporali sui settori orientali della regione, mentre dalla giornata di domenica è atteso un peggioramento più deciso. Meteo Roma e Lazio 25 luglio 2026: prevale il sole, instabilità sull’Appennino. Le previsioni meteo per Roma e il Lazio di sabato 25 luglio 2026 indicano una giornata ancora in prevalenza stabile e soleggiata, con temperature pienamente estive ma generalmente senza gli eccessi registrati durante le fasi più intense dell’ondata di calore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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GRANDINE ROMA 24 Giugno 2026: dal CALDO alla TEMPESTA in poco tempo!

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