Meteo Roma e Lazio 24 luglio 2026 | sole caldo e possibili temporali
Il 24 luglio 2026, il tempo a Roma e nel Lazio prevede prevalenza di sole e temperature elevate. Tuttavia, si segnalano possibili rovesci nelle aree interne, dovuti a un aumento dell’instabilità atmosferica. Le zone costiere e urbane dovrebbero mantenere condizioni di tempo stabile, mentre le aree interne potrebbero sperimentare temporali. La giornata si presenta calda, con possibili brevi piogge localizzate.
Meteo Roma e Lazio, previsioni per venerdì 24 luglio 2026: sole e caldo, possibili rovesci nelle aree interne. Meteo Roma e Lazio 24 luglio 2026: prevale il sole, ma aumenta l’instabilità nelle zone interne. Le previsioni meteo per Roma e il Lazio di venerdì 24 luglio 2026 indicano una giornata ancora pienamente estiva, caratterizzata da ampie schiarite e temperature elevate, ma con qualche elemento di instabilità sui settori orientali e meridionali della regione. A Roma e lungo buona parte del versante tirrenico il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane potranno invece svilupparsi addensamenti più consistenti sull’Appennino, sulla Ciociaria e nelle aree interne della provincia di Latina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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GRANDINE ROMA 24 Giugno 2026: dal CALDO alla TEMPESTA in poco tempo!
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