Meteo oggi previsti temporali e grandine ma dalla prossima settimana torna il caldo con l'anticiclone africano

Nella giornata di oggi, domenica 26 luglio, sono previsti temporali di forte intensità su gran parte dell’Italia, accompagnati da grandine e vento. Le previsioni indicano condizioni meteorologiche instabili con piogge intense in molte regioni. A partire dalla prossima settimana, un anticiclone africano porterà un aumento delle temperature e condizioni di tempo più stabile.

Secondo le ultime previsioni meteo, oggi, domenica 26 luglio, ci saranno temporali anche di forte intensità con grandine e vento su gran parte dell'Italia. Ma la fase fresca durerà poco: dal 29 luglio è attesa la quarta ondata di caldo africano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temporali e grandine al Nord, in settimana stop al gran caldo

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