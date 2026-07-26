Meteo oggi previsti temporali e grandine ma dalla prossima settimana torna il caldo con l'anticiclone africano
Nella giornata di oggi, domenica 26 luglio, sono previsti temporali di forte intensità su gran parte dell’Italia, accompagnati da grandine e vento. Le previsioni indicano condizioni meteorologiche instabili con piogge intense in molte regioni. A partire dalla prossima settimana, un anticiclone africano porterà un aumento delle temperature e condizioni di tempo più stabile.
Secondo le ultime previsioni meteo, oggi, domenica 26 luglio, ci saranno temporali anche di forte intensità con grandine e vento su gran parte dell'Italia. Ma la fase fresca durerà poco: dal 29 luglio è attesa la quarta ondata di caldo africano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Meteo.
Temporali e grandine al Nord, in settimana stop al gran caldo
Notizie e thread social correlati
Meteo, l’anticiclone vacilla: ecco dove torneranno temporali e caldo la prossima settimanaL'anticiclone si indebolisce e le previsioni indicano che la prossima settimana ci saranno giornate con variabilità.
Meteo in Toscana: temporali sparsi nel weekend e più fresco. Da metà settimana torna il caldo africanoNel fine settimana si prevedono temporali sparsi e un calo delle temperature soprattutto al Centro-Nord.
Temi più discussi: Meteo Milano | Oggi | Domani | Previsioni 15 Giorni; Previsioni meteo, allerta temporali al Centro-Sud. Poi torna il caldo; Previsioni Meteo Campania - Fino a 15 Giorni; Temporali in 2 fasi e forti raffiche di vento: scatta l’allerta meteo totale in Emilia-Romagna.
Maltempo, previsti forti temporali da mezzanotte su tutta la Toscana. Allerta meteo arancione fino alle ore 14 di domenica 26 luglio #ANSA x.com
ALLERTA METEO Nella giornata di martedì 21 luglio 2026 è prevista l'allerta meteo ARANCIONE per TEMPORALI. FENOMENI Per la giornata di oggi martedì 21 luglio sono previsti temporali forti in formazione dai settori appenninici con esten facebook
Meteo, oggi previsti temporali e grandine ma dalla prossima settimana torna il caldo con l’anticiclone africanoSecondo le ultime previsioni meteo, oggi, domenica 26 luglio, ci saranno temporali anche di forte intensità con grandine e vento su gran parte dell'Italia ... fanpage.it
Meteo, perturbazione al Centro-nord: rischio di forti temporaliTra sabato sera e lunedì fase di maltempo con temporali e rischio nubifragi, forti raffiche. Venti meridionali in rinforzo. Le previsioni meteo per il 25-26 luglio ... meteo.it