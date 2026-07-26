Meteo oggi previsti temporali e grandine ma dalla prossima settimana torna il caldo con l'anticiclone africano

Da fanpage.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella giornata di oggi, domenica 26 luglio, sono previsti temporali di forte intensità su gran parte dell’Italia, accompagnati da grandine e vento. Le previsioni indicano condizioni meteorologiche instabili con piogge intense in molte regioni. A partire dalla prossima settimana, un anticiclone africano porterà un aumento delle temperature e condizioni di tempo più stabile.

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Secondo le ultime previsioni meteo, oggi, domenica 26 luglio, ci saranno temporali anche di forte intensità con grandine e vento su gran parte dell'Italia. Ma la fase fresca durerà poco: dal 29 luglio è attesa la quarta ondata di caldo africano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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