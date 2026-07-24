Nel fine settimana si prevedono temporali sparsi e un calo delle temperature soprattutto al Centro-Nord. Le giornate di sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 saranno segnate da piovaschi e temporali isolati. Da metà settimana, invece, è previsto un ritorno del caldo africano. Le previsioni indicano un peggioramento del tempo con temporali, seguito da temperature in risalita a partire da metà settimana.

ROMA – Sarà un fine settimana caratterizzato da temporali sparsi quello che sta per iniziare. Nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 è previsto un crollo termico soprattutto alCentro-Nord. Sono queste in sintesi le previsioni degli esperi de iLMeteo.it. “Oggi alcuni temporali anche intensi scivoleranno lungo il versante adriatico fino alla Puglia per poi virare verso la Calabria. Sul resto della penisola godremo di condizioni meteo stabili e temperature gradevoli, anche di notte”. Il weekend inizia con un sabato, domani 25 luglio, soleggiato e temperature nella norma. L’avvicinarsi di una perturbazione atlantica porterà qualche rovescio tra Valle d’Aosta e Piemonte. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

© Firenzepost.it - Meteo in Toscana: temporali sparsi nel weekend e più fresco. Da metà settimana torna il caldo africano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TEMPORALI Sparsi al NORD! Super CALDO Altrove

Notizie e thread social correlati

Meteo in Toscana: breve tregua dal caldo, nel weekend torna l’anticiclone africanoDopo 12 giorni di caldo intenso e notti tropicali, in Toscana si registra una breve pausa dall’afa.

Meteo a Roma e nel Lazio, tregua del caldo a metà settimana. Poi il picco nel weekendMercoledì a Roma e nel Lazio si prevede una pausa dal caldo intenso, con temperature massime di circa 29°C.

Temi più discussi: Temporali forti, attenzione alla grandine: allerta meteo in Toscana, le zone a rischio; Dopo il caldo estremo arrivano i temporali: la Toscana torna in allerta meteo domani martedì 21 luglio; Meteo in Toscana, apice del caldo poi crollo termico e temporali: è davvero così? L’analisi per ogni provincia; Pioggia, prorogata l'allerta meteo per temporali forti a Firenze e nel fiorentino.

***PREVISIONI METEO WEEKEND SIENA E PROVINCIA*** (VALIDE FINO A DOMENICA 26) AGGIORNATE SUL BLOG!!! PER LA LETTURA CLICCATE SUL LINK!!!! ivometeoman.blogspot.com #Siena #meteo #Toscana #weekend #luglio #temporali x.com

Domenica di temporali (anche forti) in Toscana. Ma la tregua dal caldo sarà breve: incubo agostoTra pioggia e calo delle temperature, la Penisola vivrà una fase gradevole, con valori nella norma. Ma la pausa non durerà a lungo: la quarta ondata di calore è infatti dietro l'angolo pronta a colpir ... lanazione.it

Temporali visti da Roma nord sull'Appennino centrale reddit

Meteo in Toscana: temporali sparsi nel weekend e più fresco. Da metà settimana torna il caldo africanoSarà un fine settimana caratterizzato da temporali sparsi quello che sta per iniziare. Nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 è previsto un crollo termico soprattutto al Centro-Nord. firenzepost.it